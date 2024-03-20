США розглядають внесення до чорного списку пов'язаних з Huawei виробників чипів з Китаю

Администрация США рассматривает возможность внесения в черный список ряда китайских полупроводниковых фирм, связанных с Huawei Technologies Co., после того, как телекоммуникационный гигант в прошлом году совершил значительный технологический прорыв, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такой шаг стал бы очередным обострением кампании США по ограничению и сдерживанию амбиций Пекина в области искусственного интеллекта и полупроводников. Это усилит давление на китайского национального производителя, который достиг успехов, несмотря на существующие санкции.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, большинство китайских компаний, которых может коснуться внесение в черный список, были ранее определены Ассоциацией полупроводниковой промышленности (SIA), базирующейся в Вашингтоне, как производственные мощности, приобретенные или строящиеся Huawei. Окончательных решений принято не было.

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К компаниям, которые могут попасть в черный список, входят производители чипов Qingdao Si'En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology Co. (PST), сообщили источники. Чиновники администрации Байдена также рассматривают возможность применения санкций в отношении ведущего китайского производителя микросхем памяти ChangXin Memory Technologies Inc.

По словам собеседников, кроме компаний, которые фактически производят чипы, американские чиновники могут также наложить санкции на Shenzhen Pengjin High-Tech Co, а также на SiCarrier.