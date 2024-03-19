Xiaomi стремится войти в топ-3 люксовых электромобилей Китая

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Xiaomi Corp. объявила о своих амбициях относительно того, чтобы ее дебютный электромобиль SU7 стал одной из трех самых продаваемых моделей роскошных электромобилей в Китае, на уровне с Tesla.

Об этом сообщает Bloomberg.

Первый электромобиль Xiaomi SU7, поступит в продажу 28 марта.

Соучредитель компании Лэй Цзюнь готовится сделать свою самую большую ставку за последние годы - дорогостоящую попытку прорваться на китайский рынок электромобилей, где доминируют Tesla и BYD Co., сообщают в Reuters.

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Xiaomi сообщила о лучшем, чем ожидалось, росте доходов на 11% после неожиданно сильного всплеска продаж смартфонов на 21%. Чистая прибыль выросла на 50%, также превзойдя прогнозы.

Эти результаты, как ожидают в компании, помогут достичь цели по рынку электромобилей.

Xiaomi выходит на переполненную арену, которая стала менее привлекательной, поскольку Tesla и BYD ведут ценовую войну, чтобы завоевать китайских потребителей в период замедления роста. Apple Inc. свернула свой собственный долговременный проект электромобилей после того, как не смогла преодолеть трудности с адаптацией своего технологического опыта к совершенно новой отрасли производства.

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Напомним:

Китайская Xiaomi 12 марта заявила, что начнет поставки своего первого электромобиля модели SU7 в этом месяце, выходя на крупнейший в мире автомобильный рынок на фоне жесткой ценовой войны.