Unilever сократит 7500 рабочих мест и отделит бизнес по производству мороженого

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Один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии Unilever объявил, что отделит свое подразделение по производству мороженого, в котором работают такие популярные бренды, как Magnum и Ben & Jerry's, в отдельную компанию.

Об этом пишет Reuters.

Кроме этого, Unilever сократит 7 500 рабочих мест в рамках новой программы экономии расходов.

"Инвесторы одобрительно восприняли этот план, в результате чего акции Unilever, одной из крупнейших мировых компаний-производителей потребительских товаров, выросли почти на 6%", - пишет агентство.

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Отделение подразделения по производству мороженого начнется немедленно и, как ожидается, завершится к концу 2025 года, сообщили в Unilever.

"Бизнес по производству мороженого находится в процессе переезда в отдельный главный офис в Амстердаме", - говорят в компании.

При этом генеральный директор Хайн Шумахер заявил в разговоре с журналистами, что он "открыт к вариантам" относительно того, где подразделение может разместиться на бирже.

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Unilever заявила, что имеет целью достичь средне-однозначного базового роста продаж и умеренного улучшения маржи после отделения. На бизнес мороженого приходится около 16% мировых продаж Unilever, а в некоторых странах - треть или 40%.

Группа, к другим брендам которой относятся, в частности, мыло Dove, приправы Marmite и Hellmann's, также запустила программу экономии расходов на сумму около 800 миллионов евро в течение следующих трех лет.

Предложенные изменения повлияют на около 7 500 рабочих мест по всему миру, преимущественно в офисах, а общие расходы на реструктуризацию, как ожидается, составят около 1,2% от общего оборота за этот период.

Сокращения коснутся около 5,9% персонала Unilever, который насчитывает около 128 тыс человек.

"Мы рассматриваем сокращения по всей организации, то есть в нашем главном офисе, корпоративном центре, координационных центрах бизнес-групп, а также в бизнес-подразделениях в странах", - сказал Шумахер, но не уточнил, какие именно регионы больше всего пострадают от сокращения рабочих мест.

Напомним:

В июле 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны корпорацию Unilever, которая широко представлена в Украине брендами Domestos, Axe, Rexona, Dove и тому подобное.

Ранее Unilever заявила, что будет соблюдать законодательство РФ о призыве, если ее российских сотрудников призовут в армию.

Unilever является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, в частности это: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR и другие.

Один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии, Unilever, решил продолжать бизнес в РФ - отчет за 3 квартал 2023 года не содержит никакого плана действий по выходу из России.

Экономическая правда