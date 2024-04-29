Северокорейская делегация обсудила двустороннюю торговлю во время визита в Иран
На прошлой неделе северокорейская делегация посетила Иран и обсудила двустороннюю торговлю с иранскими чиновниками и частным сектором.
Об этом сообщил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, передает Reuters.
Северную Корею и Иран подозревают в сотрудничестве над программами баллистических ракет, возможно, в обмене техническим опытом и компонентами, которые идут на их производство.
Канаани опроверг такие заявления, заявив, что некоторые СМИ пытались сделать "предвзятые спекуляции, публикуя ложные и безосновательные новости".
На прошлой неделе сообщалось, что северокорейская делегация во главе с министром международной торговли совершает редкий визит в Иран.
С 27 апреля по 1 мая в Тегеране проходит шестая выставка экспортного потенциала Исламской Республики Иран.
Читайте также: Под крылом Пекина и Москвы. Как КНДР зарабатывает "черную" валюту на ядерные разработки
Напомним:
Еврокомиссия предложит санкции в отношении судов, доставляющих северокорейскую военную технику в РФ, а также танкеров, которые нарушают ценовую границу стран G7 на российскую нефть.