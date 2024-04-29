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Северокорейская делегация обсудила двустороннюю торговлю во время визита в Иран

Понедельник, 29 апреля 2024, 15:00 - Владимир Туник-Фриз

На прошлой неделе северокорейская делегация посетила Иран и обсудила двустороннюю торговлю с иранскими чиновниками и частным сектором.

Об этом сообщил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, передает Reuters.

Северную Корею и Иран подозревают в сотрудничестве над программами баллистических ракет, возможно, в обмене техническим опытом и компонентами, которые идут на их производство.

Канаани опроверг такие заявления, заявив, что некоторые СМИ пытались сделать "предвзятые спекуляции, публикуя ложные и безосновательные новости".

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На прошлой неделе сообщалось, что северокорейская делегация во главе с министром международной торговли совершает редкий визит в Иран.

С 27 апреля по 1 мая в Тегеране проходит шестая выставка экспортного потенциала Исламской Республики Иран.

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Напомним:

Еврокомиссия предложит санкции в отношении судов, доставляющих северокорейскую военную технику в РФ, а также танкеров, которые нарушают ценовую границу стран G7 на российскую нефть.

Азия Иран война торговля
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