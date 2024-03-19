Nvidia представила процессор нового поколения Blackwell для ИИ

Bloomberg

Nvidia представила свои новейшие мощные ИИ-чипы, стремясь расширить свое доминирование в быстро развивающейся отрасли.

Об этом пишет Financial Times.

В понедельник гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что графические процессоры Nvidia Blackwell значительно увеличат вычислительную мощность больших языковых моделей.

Графический процессор Blackwell имеет 208 миллиардов транзисторов по сравнению с 80 миллиардами в прошлогоднем H100, что свидетельствует о его увеличенной мощности.

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Хуанг сказал, что чип вдвое мощнее, когда речь идет об обучении моделей ИИ, чем текущее поколение графических процессоров, и в пять раз превосходит их возможности, когда речь идет о скорости, с которой модели ИИ, такие как ChatGPT, могут отвечать на запросы.

Хуанг также заявил, что "суперчип" Nvidia GB200 объединит два графических процессора Blackwell с центральным процессором компании "Grace", который стал основой для развития генеративного ИИ.

Как отмечает FT, за два года Nvidia удалось превратить дебют новых графических процессоров в событие, не уступающее по ажиотажу запуску новых продуктов от Apple - этот феномен отметил сам Хуанг во время презентации.

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Bloomberg

Когда Nvidia впервые вышла на рынок около двух лет назад со своими чипами Hopper, у нее было лишь два потенциальных покупателя, сказал Хуанг. "Сейчас у нас их больше", - признал он.

Новые партнерства, клиенты и программные инструменты, о которых Хуанг рассказал во время своей двухчасовой речи, отражают основной месседж Nvidia о том, что ИИ будет иметь трансформационное влияние на мировую экономику.

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Экономическая правда