Маск считает полезным для инвесторов Tesla то, что он употребляет кетамин
Гендиректор Tesla Илон Маск рассказал, что принимает кетамин по назначению "настоящего врача" для устранения негативных симптомов депрессии.
Об этом он заявил в интервью CNN.
В частности, Маск заявил, что он "почти всегда" трезв, когда публикует посты на платформе X.
"Бывают моменты, когда у меня в мозгу возникает своего рода негативное химическое состояние, вроде депрессии. А кетамин помогает человеку справиться с плохим настроением", - сказал миллиардер.
Маск добавил, что имеет рецепт на препарат от "настоящего, реального врача" и употребляет небольшое количество кетамина примерно раз в две недели "или что-то вроде этого".
Предприниматель отверг обвинения в злоупотреблении веществом, заявив, что у него слишком много работы, чтобы он мог позволить себе "быть невменяемым в течение длительного периода времени".
Илон Маск считает, что его депрессия обусловлена генетическими факторами. Он не верит, что прием кетамина может негативно повлиять на его работу.
"С точки зрения Уолл-стрит, важным является реализация, создаете ли вы ценность для инвесторов. Tesla стоит примерно столько же, сколько вся остальная автомобильная промышленность вместе взятая... Поэтому с точки зрения инвестора, если я что-то принимаю, я должен продолжать это делать", - добавил он.
В январе газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором обвинила Илона Маска в том, что он употребляет наркотики. В частности, в статье говорилось о кокаине, ЛСД, экстази, грибах и кетамине. WSJ писала, что менеджеры компаний Маска обеспокоены тем, что такие действия предпринимателя могут нанести вред его бизнесу.
Тогда Илон Маск прокомментировал публикацию в соцсети X, заявив, что тесты на наркотики, которые он проходил в течение трех лет, не показывали "даже остаточных следов наличия наркотиков или алкоголя". В этом же твите Маск написал, что The Wall Street Journal "не годится даже для того, чтобы выстилать ею клетку попугая".
Экономическая правда