Unilever скоротить 7500 робочих місць і відокремить бізнес з виробництва морозива

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Один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії Unilever оголосив, що відокремить свій підрозділ з виробництва морозива, в якому працюють такі популярні бренди, як Magnum і Ben & Jerry's, в окрему компанію.

Про це пише Reuters.

Крім цього, Unilever скоротить 7 500 робочих місць в рамках нової програми економії витрат.

"Інвестори схвально сприйняли цей план, в результаті чого акції Unilever, однієї з найбільших світових компаній-виробників споживчих товарів, зросли майже на 6%", - пише агентство.

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Відокремлення підрозділу з виробництва морозива почнеться негайно і, як очікується, завершиться до кінця 2025 року, повідомили в Unilever.

"Бізнес з виробництва морозива перебуває в процесі переїзду в окремий головний офіс в Амстердамі", - кажуть в компанії.

При цьому генеральний директор Хайн Шумахер заявив у розмові з журналістами, що він "відкритий до варіантів" щодо того, де підрозділ може розміститися на біржі.

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Unilever заявила, що має на меті досягти середньо-однозначного базового зростання продажів і помірного поліпшення маржі після відокремлення. На бізнес морозива припадає близько 16% світових продажів Unilever, а в деяких країнах - третина або 40%.

Група, до інших брендів якої належать, зокрема, мило Dove, приправи Marmite та Hellmann's, також запустила програму економії витрат на суму близько 800 мільйонів євро протягом наступних трьох років.

Запропоновані зміни вплинуть на близько 7 500 робочих місць по всьому світу, переважно в офісах, а загальні витрати на реструктуризацію, як очікується, становитимуть близько 1,2% від загального обороту за цей період.

Скорочення торкнуться близько 5,9% персоналу Unilever, який налічує близько 128 тис осіб.

"Ми розглядаємо скорочення по всій організації, тобто в нашому головному офісі, корпоративному центрі, координаційних центрах бізнес-груп, а також у бізнес-підрозділах у країнах", - сказав Шумахер, але не уточнив, які саме регіони найбільше постраждають від скорочення робочих місць.

Нагадаємо:

У липні 2023 року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни корпорацію Unilever, яка широко представлена в Україні брендами Domestos, Axe, Rexona, Dove тощо.

Раніше Unilever заявила, що дотримуватиметься законодавства РФ про призов, якщо її російських співробітників призвуть до армії.

Unilever є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Їй належать понад 400 брендів, продукція випускається на 280 підприємствах, зокрема це: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR та інші.

Один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії, Unilever, вирішив продовжувати бізнес у РФ - звіт за 3 квартал 2023 року не містить жодного плану дій щодо виходу з Росії.

Економічна правда