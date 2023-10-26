Международный спонсор войны Unilever продолжает бизнес в России

фото: B4Ukraine

Один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии, Unilever, решил продолжать бизнес в РФ - отчет за 3 квартал этого года не содержит никакого плана действий по выходу из России.

Об этом сообщает организация B4Ukraine со ссылкой на отчетность концерна за 3 квартал 2023 года.

"Британский конгломерат Unilever, который недавно оказался под сильным давлением СМИ и общественности из-за своего бизнеса в России, объявил свои финансовые результаты за 3-й квартал. Производитель мороженого Cornetto и мыла Dove отстаивает свою позицию по сохранению присутствия в России, ссылаясь на "меры сдерживания", принятые с целью "минимизации вклада Unilever в российское государство".

Хотя природа таких "мер сдерживания" остается неизвестной, совершенно очевидно, что после более чем 600 дней с момента незаконного вторжения России в Украину существует острая потребность в решительных действиях", - заявляет B4Ukraine.

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Там отмечают, что результаты Unilever показали хорошие финансовые показатели и "новый план действий для стимулирования роста и раскрытия потенциала", но не содержат плана действий для выхода из России и "возрождения запятнанной репутации Unilever".

"Каждый транснациональный бизнес, остающийся в государстве-агрессоре, вносит свой вклад в нарушение прав человека в Украине - либо косвенно, делая налоговые взносы Кремлю, либо непосредственно, помогая призывать сотрудников и предоставляя ресурсы российской армии в соответствии с требованиями российского закона о частичной мобилизации.

В то время как Кремль продолжает создавать препятствия для выхода с российского рынка, исследование B4Ukraine показывает, что все еще возможно осуществить ответственный выход и избежать соучастия в незаконном вторжении России в Украину", - добавили в организации.

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Напомним:

В июле Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны корпорацию Unilever, которая широко представлена в Украине брендами Domestos, Axe, Rexona, Dove и тому подобное.

Ранее Unilever заявила, что будет соблюдать законодательство РФ о призыве, если ее российских сотрудников призовут в армию.

Unilever является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, в частности это: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR и другие.

Экономическая правда