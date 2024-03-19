ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси

Европейский Союз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновников ЕС.

"Европейская комиссия предложит пошлину в размере 95 евро (103,26 долларов США) за тонну на зерновые из России и Беларуси, а также 50% пошлины на семена масличных культур и продукты их переработки", — пишет издание.

Один из чиновников ЕС заявил, что эти цифры "почти верны", хотя окончательно они еще не утверждены. Другой сообщил, что эта мера, скорее всего, будет в форме пошлины, поскольку для торговых мер требуется лишь большинство голосов ЕС, в отличие от санкций, которые требуют единодушия.

Реклама:

По словам источников, пошлины будут применяться к зерну, предназначенному для использования в 27 странах-членах Европейского Союза, и не будут распространяться на транзит зерна через блок в другие страны.

Этот шаг делается на фоне того, что фермеры по всей Европе требуют изменений в ограничениях, наложенных на них планом ЕС "Зеленое соглашение" по борьбе с изменением климата, а также повторного введения таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые были отменены после вторжения России в 2022 году.

Напомним:

Реклама:

Утверждение о том, что импорт украинской агропродукции в Польшу является решающим фактором, который влияет на положение польских фермеров, не соответствует действительности.