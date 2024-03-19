Украинский экспорт существенно не влияет на снижение цен на зерно в Польше – IPF

Утверждение о том, что импорт украинской агропродукции в Польшу является решающим фактором, влияющим на положение польских фермеров, не соответствует действительности.

Об этом говорится в аналитическом исследовании "Зерно несогласия: Анализ аграрных протестов", проведенном экспертами независимого Института публичных финансов (IPF) в Польше, передает Укринформ.

Эксперты проанализировали правдивость наиболее часто озвучиваемых утверждений во время "зернового кризиса" и протестов в Польше. Полученные ими данные свидетельствуют, что ввоз зерновых из Украины существенно не влияет на снижение цен на зерно в Польше, а также на ситуацию с ценами в ЕС. Ошибочно также утверждение, что часть зерна импортируется из Украины в Польшу через другие страны, в частности Литву.

Аналитики опровергли и распространенное в Польше мнение, что эмбарго на импорт из Украины может оказать существенное влияние на стабильность цен на сельскохозяйственном рынке. Эксперты IPF отмечают, что эмбарго не оказывает значительного влияния на цены в масштабе страны, особенно в условиях единого аграрного рынка ЕС, поскольку цены зависят от многих факторов, в том числе от ситуации в мире.

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В IPF также отмечают, что импорт из Украины не является основной причиной экономических проблем польских аграриев. Как подчеркивается, торговый баланс с Украиной относительно сельскохозяйственных продуктов отрицательный, но это не касается всех продуктов. В частности, есть секторы, где Польша имеет положительное торговое сальдо с Украиной, например, мясо-молочная промышленность.

С другой стороны, полное эмбарго на продукты Украины не изменит внутреннюю ситуацию на рынке, поскольку доминирующую роль играют цены на мировых рынках.

Напомним:

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Общая доля украинского зерна в польских портах составляет 10%, в то время как их загрузка составляет 60% от всех мощностей.