Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чиновників ЄС.

"Європейська комісія запропонує мито в розмірі 95 євро (103,26 доларів США) за тонну на зернові з Росії та Білорусі, а також 50% мита на насіння олійних культур та продукти їх переробки", - пише видання.

Один з чиновників ЄС заявив, що ці цифри "майже вірні", хоча остаточно їх ще не затверджено. Інший повідомив, що цей захід, швидше за все, буде у формі мита, оскільки для торговельних заходів потрібна лише більшість голосів ЄС, на відміну від санкцій, які потребують одностайності.

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За словами джерел, мита застосовуватимуться до зерна, призначеного для використання у 27 країнах-членах Європейського Союзу, і не поширюватимуться на транзит зерна через блок до інших країн.

Цей крок робиться на тлі того, що фермери по всій Європі вимагають змін до обмежень, накладених на них планом ЄС "Зелена угода" щодо боротьби зі зміною клімату, а також повторного запровадження митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які були скасовані після вторгнення Росії у 2022 році.

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Твердження про те, що імпорт української агропродукції до Польщі є вирішальним фактором, який впливає на становище польських фермерів, не відповідає дійсності.