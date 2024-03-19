Франция присоединяется к Польше с требованием ограничения импорта украинской сельхозпродукции

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Франция присоединилась к Польше с требованием дополнительных ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, что ставит под угрозу переговоры о продлении беспошлинного доступа Украины к рынку ЕС еще на год.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в пятницу во время саммита Веймарского треугольника в Берлине, где они призвали поддержать Украину в ее противостоянии двухлетней агрессивной войне России.

Лидеры заключили соглашение, чтобы сблизить позиции Парижа и Варшавы накануне переговоров по преодолению разногласий, которые возникли между странами ЕС и Европарламентом в вопросе торговли с Украиной.

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Согласно оценкам, на которые ссылаются двое дипломатов, это изменение будет стоить Украине 1,2 миллиарда евро доходов от торговли.

"Это огромное сокращение для страны, которой нужна вся возможная помощь. Страны-члены, которые наиболее демонстративно поддерживают Украину, также наносят ей наибольший вред", — заявил один из дипломатов.