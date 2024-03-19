Український експорт суттєво не впливає на зменшення цін на зерно у Польщі – IPF

Твердження про те, що імпорт української агропродукції до Польщі є вирішальним фактором, який впливає на становище польських фермерів, не відповідає дійсності.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні "Зерно незгоди: Аналіз аграрних протестів", проведеному експертами незалежного Інституту публічних фінансів (IPF) у Польщі, передає Укрінформ.

Експерти проаналізували правдивість тверджень, що найчастіше озвучуються під час "зернової кризи" і протестів у Польщі. Отримані ними дані свідчать, що ввезення зернових з України суттєво не впливає на зменшення цін на зерно у Польщі а також – на ситуацію з цінами в ЄС. Хибним також є твердження, що частина зерна імпортується з України у Польщу через інші країни, зокрема Литву.

Аналітики спростували й поширену у Польщі думку, що ембарго на імпорт з України може суттєво вплинути на стабільність цін на сільськогосподарському ринку. Експерти IPF наголошують, що ембарго не має значного впливу на ціни у масштабі країни, особливо в умовах єдиного аграрного ринку ЄС, оскільки ціни залежать від багатьох факторів, у тому числі від ситуації у світі.

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В IPF також наголошують, що імпорт з України не є основною причиною економічних труднощів польських аграріїв. Як підкреслюється, торговельний баланс з Україною щодо сільськогосподарських продуктів є від’ємним, але це не стосується всіх продуктів. Зокрема, є сектори, де Польща має позитивне торговельне сальдо з Україною, наприклад м’ясо-молочна промисловість.

З іншого боку, повне ембарго на продукти з України не змінить внутрішню ситуацію на ринку, оскільки домінуючу роль відіграють ціни на світових ринках.

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Загальна частка українського зерна в польських портах сягає 10%, тоді як їхнє завантаження становить 60% від усіх потужностей.