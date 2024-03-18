Украинское транзитное заполняет лишь 10% мощностей польских портов - аналитик

Общая доля украинского зерна в польских портах достигает 10%, тогда как их загрузка составляет 60% от всех мощностей.

Об этом рассказал аналитик сельскохозяйственных рынков Мирослав Марчиняк изданию Farmer.pl, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что в польских медиа обсуждают вопрос избытка зерна на внутреннем рынке, которое нужно экспортировать. Речь идет о 4-5 млн тонн. Но Марчиняк подчеркнул, что большая доля приходится именно на объемы польского зерна.

Согласно информации от украинских госслужащих, на которую ссылается Марчиняк, в период с января по февраль 2024 года через польские пограничные переходы прошло 515 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Из этого количества 24,3 тыс. тонн адресовано польским получателям.

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А крупнейшими получателями украинской агропродукции стали Германия (195,4 тыс. тонн), Нидерланды (58,3 тыс. тонн) и Литва и Латвия (по 21,8 тыс. тонн).

Затем Марчиняк привел данные, согласно которым с июля по декабрь 2023 года - и также с января по февраль 2024 года, наблюдался спад перевалки зерна в портах Польши. Предполагается, что спад связан со значительной перегрузкой в первой половине сезона - это вызвано успешной реализацией ранее заключенных контрактов по более выгодным ценам.

Аналитик сельскохозяйственных рынков добавляет, что в последнее время польское зерно действительно стало неконкурентоспособным на мировых рынках, и ограниченное предложение со стороны фермеров не стимулирует экспортеров искать рынки сбыта. Из-за этого и падает скорость перевалки транзитного зерна.

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"Транзит украинского зерна через Польшу в последующие месяцы существенно теряет свою привлекательность", - подытожил Марчиняк.

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Потенциальный урожай в 2024 году оценивается на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных. В то время как урожай 2023 года составил 82,6 млн тонн.

Экономическая правда.