Прибыль главного поставщика для Apple Foxconn выросла благодаря буму на ИИ

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) - главный поставщик комплектующих для Apple - отчиталась о сильном росте прибыли второй квартал подряд.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что успешному результату тайваньская компания обязана продажам оборудования для искусственного интеллекта, которые позволили компенсировать слабый спрос на iPhone и другую электронику.

Так, по итогам 4 квартала чистая прибыль Foxconn выросла на 33% в годовом измерении - до 53,2 млрд тайваньских долларов (1,7 млрд долл).

Реклама:

В то же время аналитики, чьи средние оценки приводит Bloomberg, ожидали роста до 43,8 млрд тайваньских долларов.

Аналитик Bloomberg Intelligence Роберт Лиа заявил, что бизнес продемонстрировал хорошее последовательное восстановление в четвертом квартале, отчасти благодаря сегменту, ориентированному на ИИ.

Порте 2023 год в целом был относительно слабым. Этот год для Foxconn должен стать намного лучше, поскольку ее основные клиенты начнут закупать больше, говорит аналитик. В марте сообщалось, что компания получила крупный заказ от своего давнего партнера, американской Hewlett-Packard.

Реклама:

Рост спроса на оборудование для ИИ обеспечил подъем акций Foxconn более чем на 15% с начала года, который будет продолжаться и в дальнейшем, прогнозируют в JPMorgan. Там ожидают, что доля выручки и валовой прибыли компании от ИИ, вероятно, составит 10-12% в 2025 году.

Экономическая правда