Прибуток головного постачальника для Apple Foxconn зріс завдяки буму на ШІ

Тайванська компанія Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) - головний постачальник комплектуючих для Apple - прозвітувала про сильне зростання прибутку другий квартал поспіль.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що успішному результату тайванська компанія завдячує продажам обладнання для штучного інтелекту, які дали змогу компенсувати слабкий попит на iPhone та іншу електроніку.

Так, за підсумками 4 кварталу чистий прибуток Foxconn зріс на 33% у річному вимірі - до 53,2 млрд тайванських доларів (1,7 млрд дол).

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Водночас аналітики, чиї середні оцінки наводить Bloomberg, очікували зростання до 43,8 млрд тайванських доларів.

Аналітик Bloomberg Intelligence Роберт Ліа заявив, що бізнес продемонстрував гарне послідовне відновлення в четвертому кварталі, почасти завдяки сегменту, орієнтованому на ШІ.

Порте 2023 рік загалом був відносно слабким. Цей рік для Foxconn має стати набагато кращим, оскільки її основні клієнти почнуть закуповувати більше, каже аналітик. У березні повідомлялося, що компанія отримала велике замовлення від свого давнього партнера, американської Hewlett-Packard.

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Зростання попиту на обладнання для ШІ забезпечило підйом акцій Foxconn більш ніж на 15% від початку року, який триватиме й надалі, прогнозують у JPMorgan. Там очікують, що частка виручки та валового прибутку компанії від ШІ, ймовірно, становитиме 10-12% у 2025 році.

Економічна правда