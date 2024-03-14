Корпоратизация госпредприятий: в Дунайском пароходстве впервые сформируют набсовет

В ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" впервые изберут наблюдательный совет.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в Facebook.

"В УДП впервые появится наблюдательный совет. Получили приказ министерства по его формированию", - говорится в сообщении.

Двух членов наблюдательного совета компании назначит Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры как представителей государства, еще трое будут отобраны по результатам открытого конкурса с привлечением профессионального консультанта.

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"У членов Наблюдательного совета должны быть разные компетенции (экспертиза в транспортной отрасли, правовой сфере и т.д.). Важно, чтобы они не только осуществлять независимый контроль и мониторинг, но и на основе собственного опыта и контактов, способствовали развитию компании и привлечению инвестиций", - подчеркнул Москаленко.

Он добавил, что задача корпоратизации - увеличить эффективность и независимость управления, усилить возможности для привлечения инвестиций.

Для международных инвесторов важно понимать, что ситуацию на украинском предприятии контролирует не министерский чиновник, а команда независимых специалистов с безупречной репутацией и достаточным опытом", - резюмировал гендиректор УДП.

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