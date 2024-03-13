УКАБ просит правительство не объединять Минагрополитики и Минэкономики

"Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть решение о возможном реформировании или оптимизации правительства путем объединения Минагро с Минэкономики и не допустить потери госоргана, "формирующего важнейшую государственную агрополитику".

Об этом говорится в заявлении УКАБ.

"Ассоциация разделяет обеспокоенность аграрного бизнес-сообщества относительно возможного повторного объединения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины с Министерством экономики Украины, поскольку такое решение поставит под сомнение способность уделять необходимое внимание агросектору, его восстановлению и дальнейшему развитию.

Вместо этого призываем усиливать институциональную независимость и эффективность Минагрополитики, что является более аргументированным в свете евроинтеграции и адаптации агросектора к новым нормам", - говорится в обращении.

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В обращении говорится, что профильное министерство сейчас генерирует политику для сектора экономики, который в 2023 году обеспечил львиную долю ВВП и принес 61% всех валютных поступлений от экспорта товаров из Украины.

"Учитывая будущий переговорный процесс между Украиной и ЕС, перед Минагрополитики стоят комплексные задачи и вызовы в части имплементации европейского законодательства. В частности, по результатам скрининга законодательства Украины в части сельского хозяйства и развития сельских территорий общее количество актов переговорного раздела составляет - 1370 актов, из них только 11 актов полностью имплементированы.

В части продовольственной безопасности, ветеринарной и фитосанитарной политики объем работы над нормативно-правовой базой еще больше - 2607 актов переговорного раздела, из них 80 актов полностью имплементированы. Эти все нормативно-правовые акты необходимо нарабатывать и адаптировать под европейское законодательство", - добавили в УКАБ.

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Присоединение Украины к ЕС приведет к внедрению для украинского аграрного сектора норм и правил Общей аграрной политики ЕС (ОАП). Учитывая это, Минагрополитики приходится все больше концентрироваться на подготовительной работе к присоединению к САП ЕС - необходимо создать не только реестр аграрных производителей, но и подготовить нормативно-правовую базу для создания выплатного агентства, добавили в ассоциации.

Также в ассоциации выступили за расширение функционала министерства, "учитывая те вызовы, которые стоят перед сектором и экономикой страны в условиях начала предвступительных переговоров с Еврокомиссией, в частности, по реформированию министерства для создания современного, прогрессивного, профессионального и эффективного - нового "Зеленого министерства" по лучшим практикам европейских стран".

Напомним:

В рамках реформы правительства планируется сократить количество министерств на треть.

Экономическая правда