УКАБ просить уряд не об'єднувати Мінагрополітики та Мінекономіки

"Український клуб аграрного бізнесу"(УКАБ) звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням переглянути рішення щодо можливого реформування або оптимізації уряду шляхом об'єднання Мінагро з Мінекономіки та не допустити втрати держоргану, "що формує надважливу державну агрополітику".

Про це йдеться у заяві УКАБ.

"Асоціація поділяє занепокоєння аграрної бізнес-спільноти щодо можливого повторного об’єднання Міністерства аграрної політики і продовольства України із Міністерством економіки України, оскільки таке рішення поставить під сумнів спроможність приділення необхідної уваги агросектору, його відновленню та подальшому розвитку.

Натомість закликаємо посилювати інституційну незалежність та ефективність Мінагрополітики, що є більш аргументованим у світлі євроінтеграції та адаптації агросектору до нових норм", - йдеться у зверненні.

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У зверненні йдеться, що профільне міністерство наразі генерує політику для сектора економіки, який у 2023 році забезпечив левову частку ВВП та приніс 61% всіх валютних надходжень від експорту товарів з України.

"Враховуючи майбутній переговорний процес між Україною та ЄС, перед Мінагрополітики стоять комплексні задачі та виклики в частині імплементації європейського законодавства. Зокрема, за результатами скринінгу законодавства України в частині сільського господарства та розвитку сільських територій загальна кількість актів переговорного розділу становить – 1370 актів, з них лише 11 актів є повністю імплементованими.

В частині продовольчої безпеки, ветеринарної та фітосанітарної політики обсяг роботи над нормативно-правовою базою ще більший - 2607 актів переговорного розділу, з них 80 актів повністю імплементовані. Ці всі нормативно-правові акти необхідно напрацьовувати та адаптовувати під європейське законодавство", - додали в УКАБ.

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Приєднання України до ЄС призведе до запровадження для українського аграрного сектору норм та правил Спільної аграрної політики ЄС (САП). Враховуючи це, Мінагрополітики доводиться все більше концентруватись на підготовчій роботі до приєднання до САП ЄС – необхідно створити не тільки реєстр агарних виробників, але і підготувати нормативно-правову базу для створення виплатної агенції, додали в асоціації.

Також в асоціації виступили за розширення функціоналу міністерства, "враховуючи ті виклики, які стоять перед сектором та економікою країни в умовах початку передвступних переговорів з Єврокомісією, зокрема, щодо реформування міністерства для створення сучасного, прогресивного, професійного та ефективного – нового "Зеленого міністерства" за найкращими практиками європейських країн".

Нагадаємо:

У рамках реформи уряду планується скоротити кількість міністерств на третину.

Економічна правда