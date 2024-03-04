Шмыгаль анонсировал сокращение трети министерств
В рамках реформы правительства планируется сократить количество министерств на треть.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.
"Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих", - сказал глава Кабмина.
По его словам, власти также работают над созданием сильного Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные, административные функции.
"Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Также Центр правительства должен быстро готовить документы для того или иного министерства", - пояснил он.
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