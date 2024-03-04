Шмыгаль анонсировал сокращение трети министерств

В рамках реформы правительства планируется сократить количество министерств на треть.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

"Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих", - сказал глава Кабмина.

По его словам, власти также работают над созданием сильного Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные, административные функции.

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"Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Также Центр правительства должен быстро готовить документы для того или иного министерства", - пояснил он.

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Для одних - сокращение, для других - повышение. Как реформа госслужбы изменила зарплаты чиновников?

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