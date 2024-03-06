Правительство выделило более 150 миллионов на блокирование теле- и радиосигналов из России и Беларуси

Кабинет министров Украины принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 млн грн на развертывание системы, которая будет блокировать антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях.

Соответствующее решение правительства есть в распоряжении ЭП.

Средства из резервного фонда выделили Госспецсвязи с целью "развертывания сети блокировки антиукраинского телерадиовещания в приграничных районах Украины с применением комплексов выборочного блокирования сигналов радиоэлектронных (телевизионных) средств".

Ожидается, что за выделенные средства будут установлены комплексы по блокированию телерадиосигналов с территории России, Беларуси и непризнанного Приднестровья. Такие комплексы установят в 45 локациях в приграничной зоне 9 областей, а именно Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей.

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Выделенные правительством средства направят как на закупку и установку комплексов блокировки сигналов, так и расходы на эксплуатацию этих комплексов в течение следующих 8 месяцев. Ожидается, что сами комплексы будут установлены 1 мая 2024 года.

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