Нужно для "промышленного безвиза": правительство вернуло внеплановые проверки в двух сферах

Кабинет министров усилил надзор за безопасностью непищевой продукции и качеством предоставления потребителям коммунальных услуг - принятие такого решения является требованием европейских партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Постановление, в частности, частично возвращает проверки безопасности непищевой продукции в соответствующих отраслях (например, бытовая техника, автоприборы, компьютеры, циркулярные пилы, подъемники для обслуживания транспорта, газонокосилки, кухонные комбайны и т.д.).

Документ принят во исполнение обязательств Украины перед международными партнерами", - пояснили в правительстве.

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"Принятие такого решения является требованием наших европейских партнеров. В частности, это - необходимый шаг в рамках рекомендаций Еврокомиссии по подготовке к заключению Соглашения АСАА ("промышленного безвиза") и программы Ukraine Facility.

Также это поможет защитить потребителей от нарушений безопасности непищевой продукции и законодательства на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг, по которым мы регулярно получали жалобы", - заявил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Согласно решению правительства, восстанавливаются плановые и внеплановые проверки непищевой продукции в 3-х приоритетных направлениях Соглашения АСАА:

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электромагнитной совместимости;

низковольтного электрического оборудования;

безопасности машин и механизмов.

Также восстанавливаются внеплановые проверки в сфере предоставления коммунальных услуг, в частности относительно:

установления государственных регулируемых цен;

законодательства о защите прав потребителей и метрологического надзора.

Экономическая правда