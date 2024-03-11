Нужно для "промышленного безвиза": правительство вернуло внеплановые проверки в двух сферах
Кабинет министров усилил надзор за безопасностью непищевой продукции и качеством предоставления потребителям коммунальных услуг - принятие такого решения является требованием европейских партнеров.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Постановление, в частности, частично возвращает проверки безопасности непищевой продукции в соответствующих отраслях (например, бытовая техника, автоприборы, компьютеры, циркулярные пилы, подъемники для обслуживания транспорта, газонокосилки, кухонные комбайны и т.д.).
Документ принят во исполнение обязательств Украины перед международными партнерами", - пояснили в правительстве.
"Принятие такого решения является требованием наших европейских партнеров. В частности, это - необходимый шаг в рамках рекомендаций Еврокомиссии по подготовке к заключению Соглашения АСАА ("промышленного безвиза") и программы Ukraine Facility.
Также это поможет защитить потребителей от нарушений безопасности непищевой продукции и законодательства на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг, по которым мы регулярно получали жалобы", - заявил заместитель министра экономики Алексей Соболев.
Согласно решению правительства, восстанавливаются плановые и внеплановые проверки непищевой продукции в 3-х приоритетных направлениях Соглашения АСАА:
- электромагнитной совместимости;
- низковольтного электрического оборудования;
- безопасности машин и механизмов.
Также восстанавливаются внеплановые проверки в сфере предоставления коммунальных услуг, в частности относительно:
- установления государственных регулируемых цен;
- законодательства о защите прав потребителей и метрологического надзора.
Экономическая правда