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Польские протестующие временно разблокировали пункт пропуска "Краковец"

Воскресенье, 10 марта 2024, 10:40 - Экономическая правда
Пункт пропуска
Пункт пропуска "Краковець" на карте.

В ночь с 8 на 9 марта польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Краковец", которое они планируют возобновить ориентировочно 13 числа.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти направлениях, разблокировав пункт пропуска "Краковец" до 13 марта. 

В пяти блокируемых пунктах пропуска проезда ожидают около 1700 грузовиков.

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С польской стороны на пункте пропуска "Корчова", который граничит с пунктом пропуска "Краковец", пересечения границы в сторону Украины ждут около 600 грузовиков.

Ранее 9 марта сообщалось, что фермеры планировали разблокировать пункт пропуска "Краковец" до 13 марта.

Экономическая правда

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