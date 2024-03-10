Польские протестующие временно разблокировали пункт пропуска "Краковец"
Воскресенье, 10 марта 2024, 10:40 -
В ночь с 8 на 9 марта польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Краковец", которое они планируют возобновить ориентировочно 13 числа.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти направлениях, разблокировав пункт пропуска "Краковец" до 13 марта.
В пяти блокируемых пунктах пропуска проезда ожидают около 1700 грузовиков.
Реклама:
С польской стороны на пункте пропуска "Корчова", который граничит с пунктом пропуска "Краковец", пересечения границы в сторону Украины ждут около 600 грузовиков.
Ранее 9 марта сообщалось, что фермеры планировали разблокировать пункт пропуска "Краковец" до 13 марта.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: