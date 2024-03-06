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В очередях на границе со стороны Польши более 2 тысяч фур

Среда, 6 марта 2024, 14:55 - Артур Крыжный

Польские протестующие продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе. В очереди, на въезд в Украину, находятся более 2,3 тысяч грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко во время брифинга.

Протестующие продолжают блокировать 6 пунктов пропуска:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринов";
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини";
  • "Краковец".

По состоянию на сегодняшнее утро на всех шести направлениях в очередях на территории Польши находится где-то более 2 300 грузовиков, ожидающих проезд в сторону Украины.

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Самые большие очереди фиксируются на КПП "Краковец" и "Ягодин". В то же время, на каждом направлении протестующие действуют по-разному.

Другие категории транспорта, а именно легковушки и автобусы – свободно двигаются в обоих направлениях.

На пункте пропуска "Ягодин" фермеры не пропускают ни одного грузового автомобиля из Украины в Польшу. В то же время пропускают незначительное количество фур в Украину (70 за минувшие сутки), когда пропускная способность пункта 1200-1400 грузовых автомобилей в сутки.

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На пункте пропуска "Шегини" с пятницы по понедельник не пропускали грузовики ни в одном направлении. С понедельника, 4 марта, пропускают по 10-12 грузовых автомобилей раз в 12 часов.

ГНСУ Украина Польша
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Экономическая правда
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