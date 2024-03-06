В очередях на границе со стороны Польши более 2 тысяч фур
Польские протестующие продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе. В очереди, на въезд в Украину, находятся более 2,3 тысяч грузовиков.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко во время брифинга.
Протестующие продолжают блокировать 6 пунктов пропуска:
- "Ягодин";
- "Устилуг";
- "Угринов";
- "Рава-Русская";
- "Шегини";
- "Краковец".
По состоянию на сегодняшнее утро на всех шести направлениях в очередях на территории Польши находится где-то более 2 300 грузовиков, ожидающих проезд в сторону Украины.
Самые большие очереди фиксируются на КПП "Краковец" и "Ягодин". В то же время, на каждом направлении протестующие действуют по-разному.
Другие категории транспорта, а именно легковушки и автобусы – свободно двигаются в обоих направлениях.
На пункте пропуска "Ягодин" фермеры не пропускают ни одного грузового автомобиля из Украины в Польшу. В то же время пропускают незначительное количество фур в Украину (70 за минувшие сутки), когда пропускная способность пункта 1200-1400 грузовых автомобилей в сутки.
На пункте пропуска "Шегини" с пятницы по понедельник не пропускали грузовики ни в одном направлении. С понедельника, 4 марта, пропускают по 10-12 грузовых автомобилей раз в 12 часов.