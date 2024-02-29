В очередях на границе с Польшей стоят около 2200 грузовиков

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На границе с Польшей в шести пунктах пропуска в очереди находится около 2200 грузовиков.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"По состоянию на утро совокупно на этих шести направлениях в очереди находится где-то 2200 грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин", - сказал Демченко.

Также представитель ГПСУ отметил, что количество пересечений границы грузовиками существенно снизилось, особенно через пункт пропуска "Шегини", где за минувшие сутки границу пересекло около 35 грузовиков, 24 из которых направлялись в сторону Украины.

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Также 10 грузовых транспортных средств направилось в сторону Польши, то есть это меньше чем один грузовик в час.

Кроме того, наблюдаются низкие показатели пересечения границы в пункте пропуска "Ягодин", где за сутки в сторону Украины проехало около 70 грузовиков. На этом направлении польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые едут из Украины в Польшу.

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Напомним:

28 февраля издание RMF24 со ссылкой на слова премьер-министра Польши Дональда Туска сообщило, что Украина и Польша обсуждают временное закрытие границы и прекращение торговли.

Позже министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков прокомментировал заявления о якобы продолжающихся переговорах с правительством Украины о закрытии границы с Польшей.