Украинские перевозчики готовы "зеркально" блокировать польские транспортные средства

На границе со стороны Польши в очередях остаются около 2100 грузовиков. Украинские перевозчики будут зеркально блокировать движение грузовиков на польской регистрации, пока соответствующие действия совершаются поляками.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств. Это шесть пунктов пропуска - "Ягодин", "Устилуг, Угринов", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Совокупно, по состоянию на утро, на всех этих направлениях на территории Польши в очередях находится около 2100 грузовиков. Больше всего - напротив ПП Краковец, "Рава-Русская" и "Ягодин"", — сообщил Демченко.

Он отметил, что польские фермеры пропускают незначительное количество грузовиков как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Критически низкие показатели фиксируются на направлениях "Шегини" (за минувшие сутки границу пересекло 50 грузовиков в обоих направлениях) и "Ягодин" (в сторону Украины пересекло границу 100 грузовиков). При этом, "Ягодин" не пересек ни один грузовик из Украины в Польшу.

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Демченко отметил, что украинские перевозчики в свою очередь прибегают к зеркальным действиям и готовы блокировать грузовики на польской регистрации.

"Украинские перевозчики находятся на 4 направлениях - это пункты пропуска "Ягодин", "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская". Они отмечали, что будут находиться там, пока соответствующие действия совершаются на территории Польши. Это зеркальные действия от наших перевозчиков, которые своим присутствием выражают недовольство тем, что происходит на территории Польши. Они готовы блокировать движение для грузовых транспортных средств на польской регистрации, которые следуют в Украину, также ограничивая им возможность свободного проезда по территории Украины", — сказал Демченко.

Напомним:

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Украина призвала Польшу найти и наказать виновных в рассыпании украинского зерна на границе. Посольство Украины уже сотрудничает с польской полицией в этом вопросе.

В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.