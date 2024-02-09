Поляки заблокировали уже три пункта пропуска: возле "Медики" затруднительно и легковым авто

Из-за акций протеста польских фермеров затруднено движение через пункты пропуска "Медика-Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин".

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: 9 февраля польские фермеры начали акции протеста, во время которых ограничили возможность движения по дорогам, которые ведут через польско-украинскую границу.

В частности, как сообщалось, после 10.00 (по киевскому времени) начались акции протеста перед пунктом пропуска "Медика".

Реклама:

Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Протестующие настроены пропускать по 1 грузовому автомобилю, 1 автобусу и 1 легковому автомобилю в час.

При этом, предоставляют возможность водителям автобусов и легковушек, на свое усмотрение и риск, обойти место протеста по объездной дороге. Учитывая указанное, пограничники предлагают путешественникам по возможности спланировать маршрут через другие пункты пропуска, отметил Демченко.

После 11.00 около 200 человек и 35 единиц сельхозтехники заблокировали движение возле пункта пропуска "Хребенне".

Реклама:

Здесь протестующие планируют пропускать по 2 грузовых автомобиля в час в оба направления. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничиваться.

После 11.30 также началась акция протеста возле пункта пропуска "Дорогуск". Протестующие заявили о намерении пропускать каждый час по 1 грузовику в обе стороны. Движение автобусов, по предварительным данным, будет происходить без изменений.

Украинская правда