Поляки заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры начали анонсированную блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной - "Медика - Шегини".

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини". Около 10.10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги.

Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Из-за этих действий движение грузовиков, легковых автомобилей и автобусов на выезд из Республики Польша и на въезд в РП в настоящее время не осуществляется. Надеемся, что ситуация изменится как можно скорее и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать".

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Детали: По словам Демченко, на других направлениях, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" движение транспортных средств в настоящее время происходит, о начале блокировки информации от польской стороны еще не поступало.

По словам Демченко, блокирование границы может продолжаться до начала марта.

"Относительно сроков таких действий по блокированию, то как анонсировали представители с фермерского направления, они могут продолжать эти действия в течение месяца. Фактически до начала марта", - заявил он в эфире телемарафона.

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Украинская правда