Не все разблокированные пункты пропуска на границе с Польшей заработали на полную мощность

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После разблокирования польско-украинской границы не все пункты пропуска работают на полную мощность.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач по итогам онлайн-встречи с польскими коллегами.

По его словам, сейчас ситуация на границе следующая:

онлайн-очереди, которые достигали нескольких недель, теперь считаются в несколько дней, где-то их вообще нет;

пункты пропуска "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчева" не работают и на 50% мощности;

пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" не просто восстановил пропускную способность, а даже улучшил показатели, которые были еще до блокады;

самая большая проблема сейчас - ветеринарная и фитосанитарная очереди. Это преимущественно агропродукция, для которой Польша ввела отдельный контроль. Время ожидания в онлайне на пересечение границы для таких грузовиков может достигать 20 дней, заявил Деркач;

на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" после запуска пилота без регистрации в єЧерзі уменьшилось количество грузовиков, ежедневно пересекающих границу. Ранее это было около 150 пустых, сейчас - 70-80. Водители выбирают другие пункты пропуска - там, где действует єЧерга.

Заместитель министра добавил, что Министерства инфраструктуры обеих стран работают над недопущением новой блокады перевозчиками.

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"До 1 марта Министерство инфраструктуры Польши имеет договоренности с протестующими. Чтобы блокада не возобновилась после этой даты - совместно ведем предметную работу", - написал он.

"Для экономики важно использовать каждый пункт пропуска на полную мощность. Главное: на пункты пропуска для загруженных должны ехать грузы, а не пустые.

Конечно, на уменьшение всех очередей влияет также сезонность - то есть уменьшение грузопотока в целом. На следующей неделе будем совместно работать на границе, чтобы найти пути для улучшения показателей пересечения границы, а главное - минимизации любых очередей", - резюмировал Деркач.

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Напомним:

Сообщалось, что польские фермеры из профсоюза "Солидарность" анонсировали проведение новой всеобщей забастовки - с перекрытием дорог и пограничных переходов с Украиной.

16 января польские перевозчики, которые с ноября 2023 года блокировали пограничные переходы с Украиной, достигли соглашения с правительством по некоторым требованиям и приостановили свой протест. Согласно соглашению, блокаду прекратили до 1 марта.

Экономическая правда