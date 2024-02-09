Все разделы
Укр / Рус

Большой индийский НПЗ не покупает российскую нефть из-за санкций – Reuters

Пятница, 9 февраля 2024, 11:04 - Анастасия Дячкина

Крупный индийский нефтеперерабатывающий завод BPCL отказался от покупки российской нефти сорта Сокол из-за нежелания банков-посредников проводить платежи.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники компании.

По их информации, других желающих приобрести нефть "Сокол" в мире больше нет, а количество покупателей Urals существенно уменьшилось.

"Нефть Urals, ведущая экспортная смесь России, загружаемая из западных портов, в основном поставляется в Азию из-за эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, а Индия становится ее главным покупателем морской нефти", – пишет Reuters.

Реклама:

В то же время в BPCL отметили, что обстрелы хуситов в Красном море не повлияли на поставки российской нефти в НПЗ. В компании добавили, что открыты для приобретения нефти из всех финансово выгодных источников.

"Хотя BPCL рассматривает возможность приобретения сырой нефти из Венесуэлы, предложения были не выгодны, поскольку скидка должна быть около 10 долл", – отмечает агентство.

Напомним:

Реклама:

Цены на нефть в пятницу почти не изменились, оставаясь на пути к недельному росту. Напряженность на Ближнем Востоке после отклонения Израилем предложения ХАМАС о прекращении огня продолжает поддерживать цены.

нефть Индия Россия санкции
Реклама:
Материалы по теме
За неделю цены на нефть выросли из-за напряжения на Ближнем Востоке 9 февраля 2024, 10:09
Германия рассматривает национализацию филиала "Роснефти" в стране 8 февраля 2024, 11:50
Цены на нефть растут из-за незначительного прогресса в мирных переговорах в Газе и слабого доллара 8 февраля 2024, 09:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте