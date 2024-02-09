За неделю цены на нефть выросли из-за напряжения на Ближнем Востоке

Цены на нефть в пятницу почти не изменились, оставаясь на пути к недельному росту. Напряженность на Ближнем Востоке после отклонения Израилем предложения ХАМАС о прекращении огня продолжает поддерживать цены.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 6 центов до 81,57 долларов за баррель, в то время как баррель нефти марки WTI вырос в цене на 2 цента до 76,24 долларов.

Оба эталона выросли примерно на 3% накануне, когда израильские войска бомбили город Рафах на южной границе сектора Газа. Это произошло после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху отклонил предложение о прекращении войны в палестинском анклаве.

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"Вчерашнее движение казалось немного чрезмерным, ведь не было существенных фундаментальных причин. Я ожидаю, что непрерывная торговля в диапазоне, к которой мы привыкли в последнее время, продолжится", - отметил руководитель исследований сырья ING Уоррен Паттерсон.

Напряженность удерживала цены на нефть на высоком уровне. Агентство отмечает, что Brent и WTI должны вырасти более чем на 5% в неделю. Несмотря на то, что война в секторе Газа держит цены на нефть, влияния на ее добычу не было.

Экономическая правда

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