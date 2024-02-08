Цены на нефть растут из-за незначительного прогресса в мирных переговорах в Газе и слабого доллара

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Цены на нефть 8 февраля продолжили рост после того, как Израиль отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня, а слабый доллар также поддержал цены.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,3 долл до 79,51 долл за баррель. Также фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на 0,26 долл до 74,12 долл за баррель.

С октября конфликт на Ближнем Востоке держал рынок в напряжении, поскольку прогресс в переговорах по прекращению боевых действий в Газе был ограниченным.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил последнее предложение ХАМАС о прекращении огня и возвращении заложников, удерживаемых в секторе Газа, но государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что все еще есть место для переговоров по соглашению.

Кроме того, снижение доллара также поддержало цены, поскольку это делает сырую нефть дешевле для трейдеров, которые держат другие валюты.

Что касается спроса, то рынок нефти поддержало более значительное, чем ожидалось, падение запасов бензина и средних дистиллятов в США.

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Согласно данным Управления энергетической информации, запасы дистиллятов сократились на 3,2 млн баррелей до 127,6 млн баррелей против ожидаемого падения на 1 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,15 млн баррелей по сравнению с оценками аналитиков о росте в 140 тыс баррелей.

На фоне этого падения запасов маржа нефтеперерабатывающих заводов в США продолжала укрепляться, отметили аналитики ING в записке.

Добавляется, что уменьшение запасов бензина и рост экспорта нефти США на 13% в годовом исчислении до рекордных 4,06 млн баррелей в день в 2023 году оба указывают на рост спроса на сырую нефть, говорится в записке ANZ Research.

Экономическая правда.