Германия рассматривает национализацию филиал "Роснефти" в стране

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Компанию "Rosneft Deutschland", которая после вторжения РФ в Украину находится под "доверительным контролем" правительства Германии, могут национализировать полноценно.

Об этом сообщает WELT.

В понедельник 5 февраля было слушание о возможной национализации компании, к которой были привлечены ее представители. Слушания являются шагом перед национализацией.

Но, как отмечают, решение о национализации все еще не принято.

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Российская государственная компания "Роснефть" владеет мажоритарным пакетом акций бранденбургского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Около 54 процентов акций сейчас находятся под контролем федерального правительства - в так называемой доверительной администрации.

Целью было сохранить завод, который десятилетиями заправлялся российской нефтью и является очень важным, ведь поставляет основную часть авиационного топлива для аэропорта в Берлине и бензина для автомобилей в этом регионов.

Срок "доверительного контроля" истекает 10 марта, поэтому к тому времени правительство должно окончательно принять решение по "Rosneft Deutschland". Существует также риск, что "Rosneft Deutschland" больше не сможет выполнять свой мандат на поставку завода PCK без дальнейших действий правительства.

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Напомним:

В сентябре 2022 года правительство Германии получило под управление федерального регулятора немецкие дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing

Чистая прибыль российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть" по итогам 2022 года сократилась на 7,9% на фоне введенных Западом санкций.