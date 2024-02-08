Резиденты "Дія.City" в прошлом году вдвое увеличили уплату налогов

По итогам прошлого года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет 8,5 миллиарда гривен налогов по сравнению с 4 миллиардами в 2022 году.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции, передает корреспондент ЭП.

Резидентами налогового режима "Дія.City" сейчас более 830 компаний, в которых работают более 62 тысяч специалистов.

Кроме резидентами налогового режима стали более 100 defense-tech компаний.

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Для сравнения: в 2022 году резиденты уплатили в госбюджет более 4 млрд грн. В компаниях на конец 2022 года работало более 35 тысяч специалистов.

Напоминаем:

Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы, которую Кабмин одобрил в конце декабря 2023 года, не создаст основу для пересмотра режимов налогообложения пространства для IT-компаний Дія.City.

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