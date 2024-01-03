У Мінфіні пояснили, чи вплине втілення Нацстратегії доходів на роботу Дія.City

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Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку Кабмін схвалив наприкінці грудня 2023 року, не створить підґрунтя для перегляду режимів оподаткування простору для IT-компаній Дія.City.

Про це під час ініційованої Центром економічної стратегії дискусії щодо Національної стратегії доходів заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми не збираємося переглядати ті режими, які нещодавно запровадили. Коли ми приймаємо певні податкові режими, то повинні бути послідовними в наших діях і маємо дати певний час, щоб вони себе реалізували.

Ніхто не збирається переглядати Дія City, але це не означає, що ми не будемо запроваджувати заходи, які передбачені в стратегії, - зокрема, оподаткування за прогресивною шкалою", - пояснив Марченко.

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Водночас заступниця міністра фінансів з питань податкової та митної політики Світлана Воробей заяваила, що Нацстратегія доходів поки що визначає напрям руху і попереду ще буде низка обговорень її пунктів.

"Це - не закон, а документ, який починає дискусію. Він написаний так, що в ньому немає завершених концепцій, є напрям реформування. Далі необхідно ще дуже багато працювати разом із суспільством", - резюмувала вона.

Раніше ІТ-спільнота DOU повідомила, що Нацстратегія, зокрема, містить окремий розділ (4.3.3), у якому пропонують переглянути режими інвестиційного стимулювання з метою скасування пільг із податку на прибуток. До таких режимів, зокрема, належить правовий простір "Дія.City".

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Економічна правда