Резиденти "Дія.City" торік удвічі збільшили сплату податків

За підсумками минулого року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 8,5 мільярда гривень податків, порівняно з 4 мільярдами у 2022 році.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції, передає кореспондент ЕП.

Резидентами податкового режиму "Дія.City" наразі є понад 830 компаній, у яких працюють більше 62 тисячі фахівців.

Крім резидентами податкового режиму стали понад 100 defense-tech компаній.

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Для порівняння: у 2022 році резиденти сплатили до держбюджету понад 4 млрд грн. У компаніях на кінець 2022 року працювало понад 35 тисяч спеціалістів.

Нагадуємо:

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку Кабмін схвалив наприкінці грудня 2023 року, не створить підґрунтя для перегляду режимів оподаткування простору для IT-компаній Дія.City.

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