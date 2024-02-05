БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний "Космолот", которую подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным собеседников ЭП на рынке игорного бизнеса речь идет об онлайн казино "Космолот"

Отмечается, что детективы БЭБ разоблачили одного из крупнейших лицензиатов азартных игр и интернете в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в интернете.

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"Используя более 30 зеркальных сайтов, которые имеют похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также "мискодинг" платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Бюро утверждают, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, который определен в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства - документы и другую информацию, необходимую для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления.

Добавляется, что на 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Сейчас продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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Напомним:

Monobank выявил факт недобросовестного использования бренда банка казино "Космолот" и в качестве наказания заблокировал оплату своими картами.

Экономическая правда.