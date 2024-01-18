На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов

Аркадию Ротенбергу показывают ТРЦ Ocean Plaza в 2012 году Forbes

Компания-владелец торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве ООО "ИС Лыбидь" имеет долговые обязательства в размере 6,7 миллиарда гривен.

Об этом говорится в статье ЭП.

Кредит оформлен на кипрскую компанию Ethoder Investments Limited, конечными бенефициарными владельцами которой являются дети российского олигарха Аркадия Ротенберга.

В течение 2014-2021 годов "ИС Лыбидь" перевела Ethoder Investments Limited 159 млн долл. Все выплаты по кредиту "ИС Лыбидь" прекратила в феврале 2022 года. Остаток по задолженности по состоянию на январь 2024 года составляет 177,4 млн долл.

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В 2023 году государство национализировало долю Ротенберга в "ИС Лыбидь" в размере 66,65%. Также президент Владимир Зеленский наложил санкции на Ethoder Investments Limited.

Фонд госимущества планирует продать свою долю в "ИС Лыбидь" в 2024 году. Непогашенный кредит является проблемой для ФГИУ и новых владельцев, потому что залогом по нему является само здание ТРЦ.

"В любой момент ипотекодержатель (кипрская компания Ротенберга - ред) может сказать, что с ним не рассчитались, и обратиться в суд о взыскании прав на недвижимое имущество и земельный участок", – пояснил информированный собеседник ЭП.

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Как государство может очистить актив перед приватизационным аукционом, читайте в материале: Ловушка Ротенберга. Вместе с Ocean Plaza государство "национализировало" семимиллиардный кредит

Экономическая правда