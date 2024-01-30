Впервые конфискованные средства подсанкционных лиц поступили в госбюджет

Владимир Сальдо скриншот

В госбюджет поступило более 32 миллионов гривен средств, конфискованных по решению суда у подсанкционных лиц.

Об этом заявил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

"Сегодня впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен уже поступили в государственный бюджет. Речь идет о собственных средствах таких коллаборационистов, как Ворон и Сальдо и финансы с предприятия российского олигарха Дерипаски", - написал Коваль.

"Фонд, получив решение суда, принимает меры для максимально эффективного управления и распоряжения взысканными активами. В том числе инициирует снятие ранее наложенных арестов", - добавил он.

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Напомним:

В мае 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение конфисковать часть активов коллаборанта Владимира Сальдо, который возглавил оккупационную администрацию Херсона.

В феврале 2023 года сообщалось, что Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен.

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Экс-заместитель Ммнистра юстиции Украины Дмитрий Ворона (2012-2014 гг.) с 2018 года начал работать внештатным советником "главы" оккупированного Крыма, в 2020 году занимал должность главы корпорации развития так называемой "Республики Крым".

В сентябре 2022 года был назначен советником т.н. "главы Запорожской военно-гражданской администрации", действующей на временно оккупированных территориях. Сейчас он является "сенатором" РФ от оккупированной части Запорожской области. Активы Вороны ВАКС конфисковал в конце июля 2023 года.

Экономическая правда