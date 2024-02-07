Nvidia и Cisco вместе будут предлагать оборудование и ПО для разработки ИИ-моделей

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Компании Nvidia Corp. и Cisco Systems объединяют усилия, чтобы облегчить корпорациям создание собственной вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта, пытаясь вывести эту технологию за пределы крупных центров обработки данных

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно соглашению, о котором компании объявили во вторник, Cisco предложит оборудование на базе Nvidia - популярное для разработки ИИ-моделей - вместе со своим сетевым оборудованием.

"Для Nvidia это партнерство открывает еще один канал для ее технологий. Cisco, тем временем, получает возможность воспользоваться бумом расходов на ИИ, который помог превратить Nvidia в самого дорогого производителя чипов в мире", - пишет агентство.

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"Тесно сотрудничая с Cisco, мы упрощаем для предприятий получение инфраструктуры, необходимой для извлечения выгоды от ИИ, самой мощной технологической силы нашего времени", - сказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Cisco предложит серверные компьютеры M7, которые используют новейшие процессоры Nvidia, а также программное обеспечение, модели ИИ и инструменты разработки.

Компания также предлагает собственное облачное программное обеспечение и сервисы для мониторинга и управления такими системами.

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"Укрепление нашего обширного партнерства с Nvidia вооружит предприятия технологиями и опытом, необходимыми для создания, развертывания, управления и защиты решений искусственного интеллекта", - сказал генеральный директор Cisco Чак Роббинс.

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Экономическая правда