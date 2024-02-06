Приложение "Воздушная тревога" обновили, теперь оно указывает вид угрозы
После обновления приложения "Воздушная тревога" оно начнет оповещать о различных видах угроз.
Об этом говорится в блоге Ajax Systems.
"В версии 5.2 добавлена возможность получать важные оповещения от ОВА и Гражданской Защиты Украины о различных типах опасностей, стихийных бедствиях и инструкции по дальнейшим действиям в таких ситуациях. Обновление уже доступно для пользователей iOS, Android", - говорится в сообщении.
Для каждого типа тревоги были созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых оповещений, приложение также отправляет текстовые сообщения с рекомендациями действий.
"Это поможет вовремя оповестить большое количество населения о критических ситуациях, например, прорыв дамбы и необходимость эвакуации", - отметили в компании.
Информация обо всех видах опасности поступает от дежурных центров оповещения гражданской защиты и ГСЧС.
Также в новой версии приложения:
- улучшили режим энергосбережения;
- исправили ошибки со звуками объявления тревоги и обновления статуса в закрепленном оповещении.
"Чтобы получать уведомления обо всех типах тревог, установите приложение "Воздушная тревога" версии 5.2. Если приложение не обновилось автоматически, пожалуйста, обновите его вручную или установите повторно", - добавили в Ajax
Приложение "Воздушная тревога" разработали компании Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Минцифры. Его загрузили уже более 26 млн раз и активно используют более 6 млн пользователей.
Сейчас благодаря приложению можно получить предупреждения о ракетных ударах, артиллерийских обстрелах, уличных боях, радиационной, химической угрозах, стихийных бедствиях и важных оповещениях от ОВА и Гражданской Защиты Украины.
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