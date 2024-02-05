Госкомпании перечислят 80% своей прибыли в бюджет, но есть исключения

Правительство определило уровень дивидендов, которые перечислят в бюджет акционерные общества с государственной долей.

Об этом сообщили в Минэкономики.

"Базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов для предприятий, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, должен составлять 80% от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году. Это также касается хозяйственных предприятий, 50% и более акций которых принадлежит предприятиям со 100% долей государства, в частности, дочерних предприятий", – отметили в ведомстве.

Также правительство установило следующие нормативы отчислений:

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для акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на уровне 95%;

для АО "Государственный сберегательный банк Украины" и ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" – 30%;

для ПАО "Укрнафта" – 30% при условии, что 50% прибыли будут направлены на капитальные инвестиции, утвержденные правительством в финплане компании на 2024 год;

для ЧАО "УДП" (Украинское Дунайское пароходство) – 30%, при направлении 50% прибыли на обновление флота и развитие производственных мощностей Килийского судостроительно-судоремонтного завода;

для АО "Укрзализныця" установлен норматив 50%, при условии что 30% прибыли будет направлено на финансирование капитальных инвестиций, утвержденных в консолидированном финансовом плане на 2024 год, реконструкцию критической железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

В Госбюджете на 2024 год запланированы поступления части чистой прибыли и дивидендов от предприятий в государственной собственности в размере более 66 млрд грн. Эти деньги позволят профинансировать потребности государства, в том числе и оборону, отметил замминистра экономики Алексей Соболев.

Экономическая правда