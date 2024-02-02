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В Украине появилось более 40 новых профессий

Пятница, 2 февраля 2024, 14:38 - Анастасия Дячкина

На рынке труда появились 42 новые профессии, в том числе в сфере ІТ, здравоохранения, а также в социальной и финансовой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Осовремениваем перечень профессий в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда. Больше всего изменений в сфере ІТ-технологий, где появится 29 новых профессий, отвечающих реалиям и востребованных работодателями. Также новые профессии теперь в медицинской сфере, финансовой. Добавляем профессии, в которых возникла потребность в связи с войной и преодолением ее последствий, в частности, теперь имеем специалистов по разминированию, в медицинской области – протезистов-ортезистов. Всего в Классификатор профессий добавили 42 новых позиций", – сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Так, по предложению Министерства цифровой трансформации классификатор профессий дополнен 29 новыми профессиональными названиями работ ІТ-сферы, в частности:

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  • Администратор веб-ресурсов;
  • Аналитик мобильных приложений;
  • Инженер по искусственному интеллекту;
  • Разработчик искусственного интеллекта;
  • Разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии);
  • Разработчик облачной архитектуры;
  • Специалист по безопасности электронных коммуникаций.

В то же время из классификатора профессий изъяли 9 устаревших названий профессий, например, "Программист прикладной", "Программист системный", "Инженер по применению компьютеров", "Аналитик программного обеспечения и мультимедиа".

Кроме того, в классификатор профессий внесли ряд предложений, в которых возникла настоятельная потребность в последнее время, в частности:

  • Протезист-ортезист;
  • Оператор Службы 112 (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу "единого окна");
  • Дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;
  • Инструктор по пространственной ориентировке и мобильности;
  • Специалист по разминированию;
  • Аудитор по видам деятельности;
  • Финансовый аналитик;
  • Оператор установок дробометной очистки;
  • Мастер по монтажу, обслуживанию, ремонту и отладке тепловых насосов.

В настоящее время в классификатор профессий включены 9 172 профессиональных названия работ. Профессиональные названия работ, содержащиеся в классификаторе, систематизированы в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации по иерархии Международной стандартной классификации занятий.

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Напомним:

В Украине за время полномасштабной войны больше женщин стали занимать должности, на которые раньше устраивались мужчины.

рынок труда работа Минэкономики
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