В Украине появилось более 40 новых профессий
На рынке труда появились 42 новые профессии, в том числе в сфере ІТ, здравоохранения, а также в социальной и финансовой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
"Осовремениваем перечень профессий в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда. Больше всего изменений в сфере ІТ-технологий, где появится 29 новых профессий, отвечающих реалиям и востребованных работодателями. Также новые профессии теперь в медицинской сфере, финансовой. Добавляем профессии, в которых возникла потребность в связи с войной и преодолением ее последствий, в частности, теперь имеем специалистов по разминированию, в медицинской области – протезистов-ортезистов. Всего в Классификатор профессий добавили 42 новых позиций", – сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Так, по предложению Министерства цифровой трансформации классификатор профессий дополнен 29 новыми профессиональными названиями работ ІТ-сферы, в частности:
- Администратор веб-ресурсов;
- Аналитик мобильных приложений;
- Инженер по искусственному интеллекту;
- Разработчик искусственного интеллекта;
- Разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии);
- Разработчик облачной архитектуры;
- Специалист по безопасности электронных коммуникаций.
В то же время из классификатора профессий изъяли 9 устаревших названий профессий, например, "Программист прикладной", "Программист системный", "Инженер по применению компьютеров", "Аналитик программного обеспечения и мультимедиа".
Кроме того, в классификатор профессий внесли ряд предложений, в которых возникла настоятельная потребность в последнее время, в частности:
- Протезист-ортезист;
- Оператор Службы 112 (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу "единого окна");
- Дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;
- Инструктор по пространственной ориентировке и мобильности;
- Специалист по разминированию;
- Аудитор по видам деятельности;
- Финансовый аналитик;
- Оператор установок дробометной очистки;
- Мастер по монтажу, обслуживанию, ремонту и отладке тепловых насосов.
В настоящее время в классификатор профессий включены 9 172 профессиональных названия работ. Профессиональные названия работ, содержащиеся в классификаторе, систематизированы в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации по иерархии Международной стандартной классификации занятий.
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Напомним:
В Украине за время полномасштабной войны больше женщин стали занимать должности, на которые раньше устраивались мужчины.