Минэкономики опубликовало список моделей авто, которые подпадают под налог "на роскошь"

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Министерство экономики обнародовало перечень моделей авто, которые подпадают под транспортный налог в 2024 году.

Об этом пишет профильная ассоциация "Укравтопром".

Всего в перечне - 184 модели таких марок, как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

"Сумма налога составляет 25 тыс грн. Уплатить его необходимо: физическим лицам - в течение 60 дней после получения уведомления; юридическим лицам - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации", - говорится в сообщении.

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Под налог подпадают автомобили в возрасте до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат - сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 7100 грн.

Напомним:

Министерство экономики обнародовало перечень моделей авто, которые подпадали под "налог на роскошь" в 2023 году - в списке было 225 моделей.

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Экономическая правда