Враг обстрелял ТЭС и шахты в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие

22 декабря враг обстрелял теплоэлектростанцию и угольные шахты в Донецкой области, погибли двое работников.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В результате обстрелов на предприятиях угледобывающего комплекса в Донецкой области погибли двое работников, еще трое ранены. Две шахты обесточены, 32 человека выведены на поверхность", – отметили в министерстве.

В течение суток в очередной раз подверглись обстрелам ТЭС и город-спутник Донецкой области, пострадавших нет.

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Что касается состояния энергосистемы, то электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии.

В краткосрочный аварийный ремонт вышли два блока ТЭС, после планового ремонта к работе вернули 1 блок ТЭС.

Ситуация контролируемая. Графики отключений электроэнергии не применяются", – добавили в Минэнерго.

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Напоминаем:

По состоянию на утро 22 декабря из-за непогоды обесточены 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях.