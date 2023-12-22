Враг обстрелял ТЭС и шахты в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие
22 декабря враг обстрелял теплоэлектростанцию и угольные шахты в Донецкой области, погибли двое работников.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"В результате обстрелов на предприятиях угледобывающего комплекса в Донецкой области погибли двое работников, еще трое ранены. Две шахты обесточены, 32 человека выведены на поверхность", – отметили в министерстве.
В течение суток в очередной раз подверглись обстрелам ТЭС и город-спутник Донецкой области, пострадавших нет.
Что касается состояния энергосистемы, то электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии.
В краткосрочный аварийный ремонт вышли два блока ТЭС, после планового ремонта к работе вернули 1 блок ТЭС.
Ситуация контролируемая. Графики отключений электроэнергии не применяются", – добавили в Минэнерго.
Напоминаем:
По состоянию на утро 22 декабря из-за непогоды обесточены 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях.