Все разделы
Укр / Рус

Несмотря на обстрелы, в энергосистеме зафиксировали профицит

Суббота, 3 февраля 2024, 12:40 - Экономическая правда

В энергосистеме Украины зафиксировали профицит электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Третьего января 2024 года в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии, вопреки вражеским обстрелам энэргетических объектов.

Избыток, который оценивается в 1600 МВт ч передавали в энергосистему Польши для стабилизации сети. 

Реклама:

Кроме этого, планируется экспорт электроэнергии в Молдову объемом 810 МВт ч, а также импорт в размере 9979 МВт ч.

Как отмечается, в краткосрочные ремонты вышло два блока ТЭС и один блок ТЭЦ, при этом после окончания аварийных работ к сети подключены блок и корпус теплоэлектростанций. В резерве 6 единиц тепловой генерации, которые будут привлечены в случае необходимости.

Напомним:

Реклама:

31 января Минэнерго призвали к "разумному потреблению" электроэнергии.

Минэнергетики война электроэнергия
Реклама:
Материалы по теме
Правительство превратило ГП "Гарантированный покупатель" в акционерное общество 2 февраля 2024, 20:20
Никаких обсуждений о повышении тарифа на электроэнергию не ведется – Галущенко 31 января 2024, 18:55
В Минэнерго в очередной раз призвали украинцев снизить нагрузку на энергосистему 31 января 2024, 10:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте