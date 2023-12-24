Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
В Донецкой области в результате боевых действий был аварийно отключен один из блоков ТЭС, повреждена линия мощностью 330 кВ НЭК "Укрэнерго".
Об этом сообщает Министерство энергетики на своей странице в "Telegram".
В результате массированного обстрела одной из ТЭС в Донецкой области ранены 5 работников станции. Все они доставлены в больницы.
"Обстрелом повреждено оборудование электросетей и самой станции. Один из блоков ТЭС аварийно отключен персоналом. Обесточены бытовые потребители", - сообщают в Минэнерго.
Кроме этого, на Днепропетровщине из-за значительных повреждений провода отключилась воздушная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго".
В районе продолжаются боевые действия.
Напомним:
После вражеского обстрела ТЭС в прифронтовом регионе были ранены пятеро энергетиков.
20 декабря россияне в очередной раз атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе, обошлось без пострадавших.