Все разделы
Укр / Рус

Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области

Воскресенье, 24 декабря 2023, 15:05 - Экономическая правда

В Донецкой области в результате боевых действий был аварийно отключен один из блоков ТЭС, повреждена линия мощностью 330 кВ НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает Министерство энергетики на своей странице в "Telegram". 

В результате массированного обстрела одной из ТЭС в Донецкой области ранены 5 работников станции. Все они доставлены в больницы. 

Реклама:

"Обстрелом повреждено оборудование электросетей и самой станции. Один из блоков ТЭС аварийно отключен персоналом. Обесточены бытовые потребители", - сообщают в Минэнерго. 

Кроме этого, на Днепропетровщине из-за значительных повреждений провода отключилась воздушная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго".

В районе продолжаются боевые действия. 

Реклама:

Напомним:

После вражеского обстрела ТЭС в прифронтовом регионе были ранены пятеро энергетиков.

20 декабря россияне в очередной раз атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе, обошлось без пострадавших.

энергетика ДТЭК Минэнерго Донбасс
Реклама:
Материалы по теме
В результате очередного обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 работников ДТЭК 23 декабря 2023, 17:30
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть 23 декабря 2023, 15:20
ЕС выделил Украине еще 500 генераторов на 16,5 миллионов евро 22 декабря 2023, 15:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте