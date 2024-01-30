В Харьковской области запитали общину, которая не имела света с начала войны

Энергетики запитали 27 потребителей в деоккупированной Дергачевской общине Харьковской области. Территория была обесточена с начала большой войны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Кроме того, в Харькове продолжаются восстановительные работы после ракетного обстрела 23 января. Энергетики уже подали напряжение на щитовые семи обесточенных многоквартирных домов.

Еще в трех многоэтажках в результате повреждения внутридомовых сетей пока отсутствуют условия для подключения света.

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Также за прошедшие сутки в городе восстановили подключение к газораспределительной сети 177 потребителей.

Напоминаем:

В ночь на 30 января РФ осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, в результате чего повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе.

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