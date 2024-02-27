Над созданием приложения для военных "Армия+" работает более 100 специалистов - Минобороны

Над созданием приложения для военных "Армия+" работают четыре отдельные команды по 25-30 человек.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерине Черногоренко в интервью ЭП.

"Это четыре отдельные команды, которые работают над различными функциональностями. Примерно 25-30 человек, которые работают над различными направлениями. В общем, это более 100 человек", - отмечает Черногоренко.

По ее словам, министерство планирует усиливать команду, поскольку времени до анонсированного релиза летом 2024 года осталось немного.

Реклама:

Также читайте: "Человек будет знать, на учете в ТЦК, имеет ли бронирование или отсрочку". Как будет работать "Армия+" и другие цифровые инструменты для ВСУ

Напомним:

В Украине создадут мобильное приложение Армия+, где будут доступны документы и услуги для военных.

Реклама: