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Над созданием приложения для военных "Армия+" работает более 100 специалистов - Минобороны

Вторник, 27 февраля 2024, 13:52 - Игорь Пилипив

Над созданием приложения для военных "Армия+" работают четыре отдельные команды по 25-30 человек. 

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерине Черногоренко в интервью ЭП. 

"Это четыре отдельные команды, которые работают над различными функциональностями. Примерно 25-30 человек, которые работают над различными направлениями. В общем, это более 100 человек", - отмечает Черногоренко. 

По ее словам, министерство планирует усиливать команду, поскольку времени до анонсированного релиза летом 2024 года осталось немного. 

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Напомним:

В Украине создадут мобильное приложение Армия+, где будут доступны документы и услуги для военных.

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армия Минобороны технології
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Экономическая правда
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