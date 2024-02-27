В первых закупках продуктов для армии не принял участие ни один ритейлер: причина

Крупные торговые сети не присоединились к первым тендерам Государственного оператора тыла Минобороны. Причиной этого является каталог продуктов.

Об этом сообщил директор предприятия Арсен Жумадилов, передает liga.net.

"Для крупных сетей до сих пор малопонятна модель, которая используется для продовольственного обеспечения, а именно - закупка комплектов по каталогу. [У них] есть вопросы к комплектам каталога, касающиеся количества, ассортимента. Сети говорят, что не все позиции импортируются и контрактуются для нужд потребителей, которые приходят к ним в магазины", - сказал Жумадилов на пресс-конференции.

По его словам, Минобороны собирается пересмотреть каталог и убрать из него позиции, которые никогда не заказывались. Это будет несколько десятков предложений - преимущественно нестандартные и экзотические товарные единицы.

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Также руководитель Госоператора тыла подчеркнул, что каких-либо преференций торговым сетям министерство делать не будет.

"Выйдет ритейл или не выйдет ритейл - это решение ритейла", - сказал Жумадилов.

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Министерство обороны и агентство "Государственный оператор тыла" представили новую архитектуру закупок продуктов для армии, которая стартует с 1 апреля, и пригласили присоединиться к ней ритейлеров.